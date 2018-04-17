Скандальний екс-міністр юстиції Зварич склав присягу народного депутата

4 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала Зварича депутатом.

Роман Зварич з трибуни парламенту склав присягу народного депутата України.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що 4 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала Зварича депутатом.

Він додав, що Зварича було включено до виборчого списку партії “Блок Петра Порошенка”.

Після цього Зварич вийшов до трибуни ВР та склав присягу депутата.

Нагадаємо, за часів президентства Віктора Ющенка Роман Зварич обіймав посаду Міністра Юстиції в урядах Юлії Тимошенко (лютий – жовтень 2005 року) та Віктора Януковича (Серпень — жовтень 2006 року). Крім того, Зварич був депутатом трьох скликань.

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Навесні 2005 року навколо Зварича вибухнув «дипломний» скандал - з’ясувалося що він, маючи громадянство США, до свого призначення в уряд України ніколи не значився професором Колумбійського університету, не мав докторського ступеню та навіть диплому магістра Колумбійського університету, як це вказувалося в його біографії.

Попри те, що ця інформація набула значного резонансу, Зварич продовжував працювати в уряді.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК визнала обраним народним депутатом на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року Зварича, включеного до виборчого списку БПП.

Він став депутатом, оскільки 15 березня парламент достроково припинив повноваження Валерія Пацкана (БПП) у зв’язку з обранням його головою Рахункової палати.