Бойовики готують військову операцію під Маріуполем - ОБСЄ

Про це повідомляють РИА Новости.

"Маріуполь продовжує бути одним з місць, які найбільш сильно обстрілюються артилерією з іншого боку, з боку сепаратистів. Тому це можна сприймати як підготовку до деякого роду військової операції. Це те, що ми бачимо, але у нас немає доступу туди, оскільки нам не дають увійти", - сказав Заньєр.

Читайте такожОборону Маріуполя посилили танками і гарматами Д-30

Він зазначив також, що саме з боку Маріуполя в район, контрольований бойовиками, був спрямований безпілотник, який вони спробували збити на початку листопада. "Ми намагаємося краще зрозуміти, що там відбувається, але хтось нам заважає, що викликає підозри", - заявив генсек ОБСЄ.

Раніше Заньєр заявив про ескалацію ситуації на сході України і неможливість наглядової місії допомогти через невиконання мінських домовленостей.