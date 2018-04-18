Порошенко провів зустріч з предстоятелями православних церков України (фото)

Під час зустрічі президент офіційно прийняв звернення для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію.

Президент Петро Порошенко провів зустріч з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення для передачі Вселенському патріарху Варфоломію І про надання українській церкві томосу про автокефалію.

Читайте такожВ УПЦ КП підтримали звернення Порошенка про надання автокефалії православній церкві в Україні

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Під час зустрічей з предстоятелями православних церков України офіційно прийняв звернення для передачі Вселенському патріарху Варфоломію про надання українській церкві томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення», - зазначив він.

За словами Порошенка, святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно передав звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві томосу про автокефалію, підписане усіма архієреями УПЦ КП.

«Також зустрівся з митрополитом Київським і всієї України Макарієм, предстоятелем Української автокефальної православної церкви та офіційно прийняв звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв УАПЦ. Під час зустрічі з предстоятелем Української православної церкви митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм повідомив митрополиту про свій візит до Стамбула, де провів зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм та членами Синоду Вселенського Патріархату, які були присвячені перспективам надання томосу на автокефалію українській православній церкві», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив, що Верховна Рада у четвер, 19 квітня, розглядатиме звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І щодо створення в Україні єдиної помісної православної церкви.