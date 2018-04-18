Рада завтра розгляне проект постанови щодо створення єдиної помісної церкви в Україні

Проект постанови було зареєстровано у парламенті сьогодні. Парубій закликав усіх депутатів завтра максимально прибути до сесійної зали для підтримки цього питання.

19 квітня Верховна Рада розгляне проект постанови про підтримку звернення президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу (документ щодо церковного устрою) про автокефалію православної церкви в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій у сесійній залі. Він повідомив, що цей проект постанови був щойно зареєстрований у парламенті.

“У зв’язку з цим даю доручення профільному комітету з питань культури і духовності в позачерговому порядку розглянути це питання для його внесення на розгляд Верховної Ради завтра, у четвер”, - сказав Парубій.

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Проект постанови зареєстровано під номером 8284. Його ініціаторами значиться Парубій, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко, лідер фракції БПП Артур Герасимов, лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк та ще ряд депутатів. Парубій закликав усіх депутатів завтра максимально прибути до сесійної зали для підтримки цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня, на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.