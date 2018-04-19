Півтори тисячі військових без боєприпасів: екс-начальник Генштабу ЗСУ розповів, як планували придушувати акції протесту у лютому 2014 року

Юрій Ільїн стверджує, що до "операції" планували залучити 1,5 тис. військовослужбовців Збройних сил, але боєприпаси їм не повинні були видавати.

Екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Юрій Ільїн повідомив деталі підготовки у лютому 2014 року «антитерористичної операції», метою якої було силове придушення масових акцій протесту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ільїн розповів під час допиту на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

За словами Ільїна, 19 лютого 2014 року увечері він прибув до Києва, де зустрівся з тодішнім міністром оборони Павлом Лєбєдєвим, який заявив, що по всій країні існує загроза скоєння терактів, оскільки в 11 областях було захоплено держустанови, а у Львівській та Івано-Франківській області з військових частин викрали зброю.

Також він додав, що було отримано розпорядження СБУ про підвищену готовність силовиків для боротьби з тероризмом.

За словами Ільїна, близько 3-ї години ранку 20 лютого він перебував у кабінеті першого заступника начальника Генштабу, де вже було підготовлено певні документи на випадок прийняття рішення про проведення «антитерористичної операції».

За словами Ільїна, до «операції» планувалося залучити 25 бригад, підрозділи морської піхоти, інші військові частини – загалом до 1,5 тис. військовослужбовців.

Ільїн запевняв суд, що документи щодо проведення «операції» відповідали закону про боротьбу з тероризмом, він підписав ці документи і наказав готувати військові частини до виконання завдань.

Водночас Ільїн заявив, що військовослужбовці, яких планували задіяти до охорони держустанов, мали вийти на службу без боєприпасів.