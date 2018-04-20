У Путіна не залишилося нічого крім брязкання зброєю - німецьке ЗМІ

Кожне попередження про кінець світу, яке виходить від Москви треба розглядати як спробу слабкої держави домогтися свого за допомогою шантажу.

Нова Карибська криза? Нова холодна війна? Ці питання неодноразово і тривожно спливали в контексті недавніх американських ударів по цілях у Сирії. Тим більше, що після анексії Криму конфронтацію між США і Росією стало звично називати "холодною війною".

Але наскільки доречно це порівняння, задається питанням німецьке видання Zeit, переклад статті якого публікує "Главред".

Для більшості людей слова "Холодна війна" звучать як "залізна завіса" між Сходом і Заходом – дві непримиренні ідеологічні системи, гонка озброєнь і, в першу чергу, постійний страх, що дві держави можуть знищити один одного і світ ядерним ударом. Саме цей страх робить термін настільки ефективним на емоційному рівні. При обговоренні нової холодної війни часто висловлюється думка про те, що Захід повинен проводити нову політику розрядки щодо Росії, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій.

Однак світ виглядає інакше, ніж в часи Карибської кризи. У ньому немає ніякої гонки двох економічних систем, які прагнуть поширитися на весь світ, витіснивши іншу систему. У Росії місце планової економіки зайняв державний капіталізм. У Росії немає всеохоплюючої державної ідеології, але вона все одно намагається створити такий наратив, у якому демократія описувалася б як винахід ліберального лицемірного Заходу, який не вписується в рамки решти світу. Націоналізм і традиційні цінності є додатковими стовпами цих шкіл думки, з якими Росія намагається залучити правих популістів Заходу на свою сторону. Москва хотіла б очолити "антиліберальний інтернаціонал", але навряд чи її однодумцям Європи необхідно керівництво з Москви.

На відміну від старої "холодної війни", у сьогоднішньої немає блоків, Угорщина і Туреччина залишаються членами НАТО навіть при тому, що Орбана і Ердогана не можна назвати друзями ліберальної демократії. Туреччина, наприклад, тільки що вітала удар США по сирійській хімічній зброї, після чого прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков оперативно заявив, що Москва і Анкара не будуть сваритися і що це не вплине на майбутнє співробітництво. Уявіть собі таку заяву під час кубинської кризи!

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Росія економічно не здатна потягнути лідерство в новому Східному блоці, тим більше що багато країн тепер воліють взагалі триматися подалі від конфронтації, не бажаючи бачити себе полем бою в проксі-війнах. Сьогоднішні альянси досить часто виникають ситуаційно. Навіть в Сирії за вплив борються скоріше не Росія і США, а Росія, Туреччина та Іран, намагаючись поділити сфери впливу - вдаривши по хімічних об'єктів, Америка не робить нічого для заподіяння шкоди режиму Башара Асада.

Претензії на глобальний вплив зменшилися як в Росії, так і в США. Тому що в холодній війні була гонка між першою і другою економіками світу, а сьогодні російська економіка менша, ніж економіка Італії. Але, з іншого боку, і США незабаром можуть поступитися Китаю звання найбільшої економіки у світі. Технологічне відставання Росії набагато більше, ніж у Радянському Союзі. Росія однозначно поступається США в питаннях звичайних озброєнь. Крім того, в Європі немає залізної завіси. Зв'язки російських компаній і приватних осіб з Заходом значно ближчі. Російська економіка залежить від експорту сировинних товарів, російські компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі, десятки тисяч російських студентів навчаються в університетах за кордоном. Інтернет робить неможливим повне припинення обміну інформацією, що з'ясувала російська влада, спробувавши заблокувати Telegram, але зробивши недоступними мільйони IP-адрес Amazon і Google в Росії. Це може також призвести до того, що величезна кількість російських користувачів навчаться використовувати VPN для обходу блокувань.

Однак порівняння з холодною війною активно просувається в останні роки, і насамперед Москвою. З того моменту, як Путін у 2012-му повернувся в Кремль, він вибрав чіткий шлях на ізоляцію і конфронтацію із Заходом. Почалася вона з застосування жорстких репресій щодо опозиції, потім була анексія Криму, конфлікт в Східній Україні, кібератаки на США, зазвучали ядерні загрози, які ставали все голоснішими. В ході виступу перед виборами Путін демонстрував нові ракетні системи, а в інтерв'ю, показаному напередодні президентських виборів, запитав: "Навіщо нам потрібен світ, в якому немає Росії?" і заявив про готовність завдати ядерного удару". Ті, хто стежили тоді за російськими ЗМІ, могли подумати, що світ знаходиться на межі катастрофи.

Однак це контрастує з дійсністю – дуже обережною реакцією російських військових у Сирії. Як і рік тому, Росія навіть не задіяла свої ППО під час американських ударів. Коли в 2015 році турецькими військовими був збитий російський військовий літак, або, коли в лютому цього року в ході американського авіаудару загинули російські найманці, російська сторона не спробувала дати військову відповідь.

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Ядерний арсенал - єдина константа з часів холодної війни. Він ставить Росію на один щабель з США і тому так часто використовується російським керівництвом у якості аргументу. Росія з задоволенням стала б СРСР часів Карибської кризи, але це неможливо, за винятком теоретичної можливості знищити світ ядерною зброєю.

Іноді створюється враження, що Росія хоче повернутися до часів холодної війни, щоб переглянути світовий порядок, що склався після розпаду Радянського Союзу. Бо, з точки зору нинішнього російського керівництва, з 90-х років Росія терпіла несправедливе ставлення з боку Заходу.

"Ніхто не хотів нас слухати, послухайте тепер", - сказав Путін Захід у березні.

У цьому корінь нинішньої конфронтації, а не у гонці між двома ідеологічними системами, як після закінчення Другої світової війни. Ядерне стримування - єдиний засіб, що залишився у Москви. Саме в цьому ключі і варто розглядати кожне попередження про кінець світу, яке виходить від Москви: як спробу слабкої держави забезпечити дотримання своїх інтересів за допомогою шантажу.