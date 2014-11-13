Порошенко поїде на засідання глав держав Вишеградської четвірки

Президент Петро Порошенко 15-16 листопада відвідає з робочим візитом Словаччину, де візьме участь у засіданні президентів країн Вишеградської четвірки.

Про це повідомляє президентський сайт. Зазначається, що 16 листопада в Братиславі відбудеться засідання президентів країн Вишеградської четвірки - Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини, в якому запланована участь лідерів Німеччини і України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter