Польща планує виділити $6 мільйонів на підтримку реформ в Україні в 2015 році

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі у відповідь на запит УНІАН.

"Україна належить до пріоритетних сфер підтримки польської закордонної допомоги, спрямованої на розвиток. Згідно з планом співпраці на 2015 рік, плануємо, що підтримка для України буде близькою до показника поточного року, тобто близько 21 млн злотих (6,2 млн доларів за поточним курсом)", - відзначено у повідомлені.

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Польська влада планує виділити кошти на підтримку ключових реформ, зокрема, необхідних в рамках втілення в життя підписаної у цьому році Угоди про асоціацію України з Євросоюзом та реформу місцевого самоврядування.

Допомога, як і раніше, буде виділятись передусім через неурядові організації, органи місцевого самоврядування та центральної влади, навчальні заклади, польське Посольство в Україні, а також Фундацію міжнародної солідарності, яка реалізовуватиме проекти, спрямовані на підтримку громадянського суспільства.

"Що стосується інструментів підтримки - МЗС не планує серйозних змін", - зауважили в прес-службі.

Серед інших проектів, які польський уряд планує фінансувати у наступному році, - стипендії для українців та надання гуманітарної допомоги.

У міністерстві також зауважили, що фінансування проектів в Україні в цьому році збільшилось до 21 млн злотих з 7,8 млн злотих торік.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина заявив про намір польської влади збільшити фінансування проектів допомоги Україні в 2015 році, зауваживши, що влада зараз шукає джерел фінансування для цього.

Остаточний розмір допомоги буде затверджений у бюджеті країни, котрий повинен бути ухвалений до кінця цього року.