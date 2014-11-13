Завтра Клімкін вперше в історії української дипломатії дасть інтерв’ю в Twitter
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін завтра поспілкується з користувачами Twitter.
Це перше в історії української дипломатії твіттерв'ю відбудеться 14 листопада з 16 до 17 години за київським часом.
Як зазначається на сторінці МЗС у Twitter, правила цього твіттерв'ю дуже прості і демократичні.
Зокрема, необхідно зробити тег МЗС перед питанням у форматі .@MFA_Ukraine, щоб модератори одразу помітили повідомлення, яке має вміщуватися в один твіт.
Читайте такожКлімкін вважає, що на Донбасі ОБСЄ проходить тест на ефективністьІнтерв'ю з Клімкіним відбудеться на сторінці МЗС у Twitter. Голова МЗС не вперше спілкується таким чином з користувачами Інтернету. Раніше він відповів на запитання користувачів із Росії.
Павло Клімкін дасть перше в історії української дипломатії Твіттерв’ю #AskKlimkinpic.twitter.com/Z9MPHfrWGe
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 13, 2014