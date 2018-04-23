Угорщина знову заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО

Під питанням залишається проведення засідання Комісії на найвищому рівні у липні.

Засідання Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні у квітні не відбудеться через блокування його проведення Угорщиною.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН джерела в дипломатичних колах, в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного Альянсу, яка відбудеться 27 квітня, такого засідання не буде.

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Зазначимо, що Угорщина у лютому також заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні.

На сьогодні під питанням залишається проведення засідання Комісії на найвищому рівні під час саміту НАТО у липні в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

Зокрема, він зазначив, що Угорщина заблокує проведення комісії Україна-НАТО на міністерському рівні в квітні, а в липні на рівні глав держав та урядів під час саміту НАТО у Брюсселі.