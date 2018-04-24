Радник Порошенка регулярно ганяє на своєму позашляховику через заповідний київський парк - ЗМІ

Їздити по заповідному парку "Феофанія" можна тільки на велосипедах, проїзд і стоянка автомобілів - заборонені.

Автомобілі олігарха і за сумісництвом радника президента Порошенка Юрія Косюка щодня порушують заборону на проїзд по заповідній зоні парку "Феофанія", щоб заощадити менше 5 хвилин.

Елітні машини на великій швидкості їздять повз відвідувачів - між палацом Косюка, побудованим впритул до «Феофанії», і офісом його аграрного холдингу по іншу сторону парку, йдеться у сюжеті програми «Наші Гроші».

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"Київський парк "Феофанія" - пам'ятник садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Особливий статус парку означає і особливий режим його відвідування: вільно їздити тут можна тільки на велосипедах, проїзд і стоянка автомобілів - заборонені", - зазначають журналісти.

Як наголошується в сюжеті, найчастіше тут їздять два чорних мерседеса-"кубіка", що належать МХП Юрія Косюка. Також зустрічаються синя Tesla Model S, сріблястий Porsche 911, вишневий Aston Martin, синій Ford Ranger, червоний Range Rover, білосніжна Lamborghini Murcielago.

"У відповіді на запит з питанням "хто користується автомобілями" прес-служба МХП зазначила, що "це конфіденційна інформація, розголошення якої може призвести до порушення особистої безпеки Косюка Ю. А. і членів його сім'ї", чим фактично підтвердила, що користувачами є саме Косюк і його родичі", - розповідають розслідувачі.

Як повідомляв УНІАН, на журналістів програми «Гроші», які знімали котедж міністра фінансів Олександра Данилюка в приватному містечку «Царське село» під Києвом, вчинили напад. Як тільки журналісти почали знімати будинок на телефон, на них напали, стали забороняти зйомку, намагалися відібрати відео у знімальної групи і навіть душити, а потім збити позашляховиком оператора програми.