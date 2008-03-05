Тимошенко заплатить Газпрому, коли з`являться підстави

Уряд України розраховує, що російське ВАТ «Газпром» найближчим часом здійснить розрахунки за транзит газу територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Уряд просувається в рамках своїх повноважень, і тільки-но ми матимемо юридичні підстави, ми розрахуємося за газ, і ми очікуємо, що РАТ «Газпром» розрахується, починаючи з грудня, за транзит газу до Європи територією України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що НАК «Нафтогаз України» виконує в повному обсязі всі зобов`язання з транспортування російського природного газу в європейські країни. «На сьогодні НАК «Нафтогаз» перевиконує план з експорту російського газу до Європи. «Нафтогаз» здійснює транзит російського газу рівно в тих об`ємах, в яких Росія для транзиту цей газ передає», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, офіційний представник російського "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що ВАТ «Газпром» повністю розплатилося за транзит газу до Європи через Україну.

«Незважаючи на те, що «Нафтогаз» свідомо не виставляє рахунку, «Газпром» у повному обсязі сплатив послуги транзиту, і готовий продовжити переговори», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Також він заявив, що транзит російського газу територією України європейським споживачам скоротився, за останніми даними, на 7,8% - з 386 млн. куб. м (станом на 4 березня) до 356 млн. куб. м газу (на сьогодні).