Поповнення казни БПП замаскували під членські внески від учителів, які нічого про це не знають - правозахисники

Активісти перевірили джерела надходжень у казну БПП та виявили, що персональні дані учителів, які навіть не є членами партії, використовують для оформлення внесків.

За останні 2 роки внески від фізичних осіб в казну БПП склали майже 6 мільйонів гривень. Активісти громадського руху "Чесно" провели розслідування, щоб з'ясувати, як фінансується партія президента.

Як говориться у матеріалі на Українській правді, гроші заводилися через персональні дані бюджетників, а самі пожертви маскували під членські внески. Представники "Чесно" вирушили на Рівненщину та Харківщину. У цих регіонах проживає понад дві третини донорів усієї БПП, значна частина з яких – освітяни.

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Учителі, з якими поспілкувалися активісти, розповіли, що давали штабам БПП свої персональні дані для членства у територіальних та дільничних виборчих комісіях. З'ясувалося, що без їхнього відому їх включили у партію та оформили внески від них.

"Від почутого одна з учительок навіть розплакалася", - говориться у матеріалі. Утім, багато учителів відмовилися говорити під запис.

Зазначається, що у партії БПП "Солідарність" зацікавилися результатами розслідування "Чесно" та пообіцяли провести службову перевірку.

Як повідомляв УНІАН, станом на серпень минулого року Національна поліція України порушила 14 кримінальних проваджень та притягнула 70 осіб до адміністративної відповідальності за порушення порядку фінансування політичних партій.