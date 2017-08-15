Порушення щодо фінансування партій: у НАЗК розповіли про кількість справ та притягнутих до відповідальності

Національна поліція України порушила 14 кримінальних проваджень та притягнула 70 осіб до адміністративної відповідальності за порушення порядку фінансування політичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак на брифінгу з нагоди річниці роботи НАЗК.

«Упродовж 2016-2017 років уповноваженими НАЗК було складено 171 протокол про адміністративні порушення за результатами аналізу звітів політичних партій. Із них 164 протоколи вже доправлено до суду», - сказала вона.

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«Станом на сьогоднішній день Національною поліцією було порушено 14 кримінальних проваджень. 38 адміністративних протоколів також було складено Національним агентством за порушення порядку надання та отримання внеску на підтримку політичної партії і 70 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності», - заявила Корчак.