Учасники коаліційних переговорів досягли згоди з приводу реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила представниця “Самопомочі” Оксана Сироїд, представляючи документ разом із іншими учасниками переговорного процесу.

“Це є робочий документ. Сьогодні він буде оприлюднений на веб-сторінках усіх політичних сил, які брали участь у роботі щодо підготовки коаліційної угоди”, - сказала вона.

За словами Сироїд, текст проходить “літературне редагування”, оскільки роботу над документом було лише щойно завершено.

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Як сказала Сироїд, в документі йдеться, зокрема про судову реформу, антикорупційну реформу, децентралізацію та реформу державного управління, реформу системи органів правопорядку, системи національної безпеки та оборони, системи охорони здоров'я, енергетики, забезпечення громадян поминальними послугами, реформу фінансового сектора, інфраструктури і транспорту, сфери сільського господарства, соціально-гуманітарної реформи, забезпечення прискореного економічного розвитку, реформу виборчого законодавства та конституційну реформу.

Учасники переговорів повідомили, що в тексті понад 60 сторінок, і додасться ще частина щодо регламенту та інші додатки, а по суті реформ - це завершений, узгоджений проект.

На запитання, коли буде повний текст угоди, вони повідомили, що наступного тижня, у вівторок та середу, відбуватиметься робота над розділами коаліційної угоди щодо регламенту діяльності коаліції, взаємодії коаліції з Кабінетом міністрів та опозицією.

Наголошувалося, що цей документ оприлюднюється з метою ознайомлення з ним громадськості.

У свою чергу, говорячи про те, коли буде узгоджено остаточний текст, представниця “Батьківщини” Олександра Кужель зазначила: “Це є проект, який підписали п'ять політичних сил, ратифікували між собою, домовилися. Тепер це буде розглядатися у кожній фракції. Потім депутати приймають присягу, йде засідання кожної фракції, вона затверджує свою участь у цій коаліції, цей текст, і йде підписання угоди. З цього моменту вона є публічною, стовідсотково по кожному розділу”.

На питання, чи ставилися сьогодні підписи під наявним текстом, учасники засідання відповіли, що підписи не ставилися, текст був напрацьований і погоджений між учасниками переговорів, а підписуватимуть його тоді, коли набудуть повноважень народних депутатів і сформують фракції.