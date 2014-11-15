ОБСЄ: узгоджено проект щодо відведення військ на Донбасі

У звіті від 13 листопада ОБСЄ зазначає, що цей проект передбачає три стадії реалізації - два дні "тиші", виведення важкої техніки протягом п'яти днів, і потім розподіл сил за лінією контакту згідно з Мінським меморандумом протягом 21 дня, передає ZN.ua.

Рішення, пише у звіті організація, було прийнято в рамках "Об'єднаного центру з контролю і координації".

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У той же час в ОБСЄ зазначили, що військові України і РФ тільки почали обговорювати проект з представниками бойовиків "ДНР". Про так звану "ЛНР" в даному контексті не згадується.

В ОБСЄ неодноразово заявляли, що покладають надії, тому і тісно співпрацюють з створеним "Об'єднаним центром з контролю і координації", в який входять українські та російські військові. У зв'язку із зайвою довірою ОБСЄ на засіданнях повідомляє про місця дислокації українських військових при військових РФ, які, як відомо, надають терористам як політичну, так і військову підтримку.

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Сама ж Росія присутність своїх військ в Україні спростовує вже кілька місяців, незважаючи на величезну кількість незаперечних доказів.