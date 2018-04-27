Аваков пообіцяв, що затриманого в прямому ефірі Бочковського не поновлять на посаді голови ДСНС

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на це немає ні юридичних, ні етичних підстав.

Колишній голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський не буде поновлений на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час перебування у відділі спеціальної та фізичної підготовки Нацполіції у Київській області.

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«Він не буде поновлений на посаді. Ми не маємо на те ні юридичних, ні етичних підстав. Людина другий рік знаходиться на лаві підсудних. Звинувачується за низкою статей і злочинів», - зазначив міністр, відповідаючи на запитання журналістів про його ставлення до рішення суду щодо поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС.

Аваков наголосив, що Бочковський не має права заявляти про поновлення його на посаді.

«Я вважаю, що ця людина ні морально, ні етично, ні законно не має права заявляти про поновлення на посаді», - підсумував глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

26 квітня Окружний адмінсуд Києва поновив Бочковського на посаді голови ДСНС.

За словами його адвоката Володимира Єніча, суд зобов’язав Кабінет міністрів негайно поновити Бочковського на посаді голови відомства.

Зараз ДСНС очолює Микола Чечоткін.