Матерацці заявляє, що обізвав Зідана не ”терористом”

Захисник збірної Італії Марко МАТЕРАЦЦІ спростував повідомлення про те, що назвав капітана французької збірної Зінедіна ЗІДАНА "брудним терористом" у фіналі чемпіонату світу з футболу .

"Це абсолютно невірно. Я не називав його терористом. Я - неук. Я навіть не знаю, що це слово значить", - наводить слова М.МАТЕРАЦЦІ Reuters.

Паризька антирасистська група SOS Rasism раніше повідомляла, посилаючись на інформовані джерела, що М.МАТЕРАЦЦІ назвав З.ЗІДАНА "брудним терористом". Після цього, за 10 хвилин до закінчення додаткового часу, З.ЗІДАН, який відкрив рахунок в матчі з пенальті, вдарив автора гола у відповідь головою в груди, за що був видалений з поля.

Один із французьких телеканалів повідомив, що З.ЗІДАН публічно обговорить інцидент "найближчим часом".

Як повідомляв УНІАН, у неділю збірна Італії обіграла збірну Франції у фіналі ЧМ-2006 в серії післяматчевих пенальті - 5:3. В ході матчу капітан збірної Франції З.ЗІДАН був видалений з поля за удар головою в груди італійського захисника М.МАТЕРАЦЦІ в додатковий час.

З.ЗІДАНА було визнано кращим футболістом чемпіонату світу з футболу в Німеччині, і він одержав золотий м`яч ФІФА. Раніше капітан французької збірної заявляв, що закінчує професійну кар`єру футболіста після ЧМ-2006. На нинішньому чемпіонаті З.ЗІДАН забив 3 голи у ворота суперника. З.ЗІДАН зіграв 108 матчів за збірну Франції, забивши 30 м`ячів.