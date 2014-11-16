Штайнмаєр: ЄС може ввести санкції проти бойовиків

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, передає DW.

За його словами, список осіб, яким буде обмежено "доступ до майна та свободу пересування", зараз обговорюється в ЄС.

Водночас глава зовнішньополітичного відомства ФРН зауважив, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 17 листопада у Брюсселі не планується порушувати питання про посилення санкцій проти Росії, яка й так потерпає від впливу обмежувальних заходів.

На думку Штайнмаєра, "економічний тиск сьогодні вже й так значний - меншою мірою як результат санкцій, більшою - як наслідок втечі капіталу, незахищеності інвестицій, падіння курсу національної валюти та зниження цін на нафту".

Міністр закордонних справ зазначив також, що ситуація на сході України порівняно з кінцем вересня значно погіршилася, і у вівторок, 18 листопада, під час візитів до Києва та Москви він спробує "прозондувати, чи є шанси стримати подальше загострення конфлікту".

Читайте такожШтайнмайер хоче, щоб ЄС визначив умови скасування санкцій проти РФКрім того, Штайнмаєр вважає за доцільне зібрати за одним столом представників ЄС та Євразійського союзу, щоб зменшити напругу у відносинах між ЄС та Росією.

"Якщо згадати, як нервово реагує Росія на Угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною і як нервово реагує Євросоюз на проект Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), то варто було б звести представників ЄС та ЄАЕС для першого контакту", - зазначив міністр.