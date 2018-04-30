Кандидати на посади голів об'єднаних територіальних громад від БПП перемогли у 26 громадах

БПП також отримує більшість у виборах депутатів ОТГ.

Кандидати на посади голів об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» перемогли у 26 громадах на перших виборах в 40 ОТГ, які відбулися 29 квітня.

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Про це повідомили у прес-службі «БПП». «За результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, кандидати від партії перемагають у 26 громадах із 40. Тобто 65 % - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». З них – 2 міських ОТГ, 8 селищних та 16 сільських», - поінформували у політсили.

За даними «БПП», інші політичні сили показали значно менший результат. Зокрема, ВО «Батьківщина» - 1 ОТГ, «Наш край» -1, Опозиційний блок – 1, Аграрна партія - 1, «Радикальна партія» - 1 ОТГ. «Найбільшу кількість громад кандидати від «БПП «Солідарність» очолять у Запорізькій області – 4, Кіровоградській – 3, Харківській області – 3. 100-відсотковий результат партія отримала у Тернопільській області – у обох громадах, де відбулися вибори, перемагають кандидати від «БПП», - йдеться у повідомленні.

«БПП «Солідарність» також отримує більшість у виборах депутатів ОТГ. За результатами підрахунку 88% бюлетенів не менше 235 депутатських мандатів отримують кандидати від «БПП», ВО «Батьківщина» - 222, Аграрна партія – 97, «Наш край» - 48, Радикальна партія – 34, «УКРОП» - 23, «За Життя» - 5, Опозиційний блок – 12, ВО «Свобода» - 5, Самопоміч – 16, Громадянська позиція – 4, Відродження – 1, Народний фронт – 10, депутати – самовисуванці - 95.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в 40 об’єднаних територіальних громадах в 17 областях України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.

Вибори проходили у 4 міських, 14 селищних і 22 сільських ОТГ.