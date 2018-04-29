Порушення на виборах в ОТГ: виборців підвозять на дільниці та пригощають горілкою

У Кілійській ОТГ Одеської області правоохоронці викрили схему підкупу виборців на одній з дільниць.

Комітет виборців України (КВУ) почав повідомляти про численні порушення, зафіксовані на сьогоднішніх виборах у нових об’єднаних територіальних громадах. Виборців підкупають, незаконно підвозять на голосування і навіть пригощають горілкою на дільницях. Чимало дільниць відкрилось із запізненням.

Як повідомляється на сторінці КВУ у Facebook, до спостерігачів надійшла інформація, що в селі Меліоративне (Дніпропетровська область) у день голосування виборців пригощали горілкою від імені одного із кандидатів в депутати. За отриманою інформацією, алкогольні напої роздавав батько кандидата. Інший кандидат відреагував на порушення та викликав поліцію.

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Тим часом, у Кілійській ОТГ Одеської області правоохоронці викрили схему підкупу виборців на одній з дільниць.

«під час голосування на дільниці школи №3 (ДВК №510412) в місті Кілія працівники Національної поліції вилучили в офіційного спостерігача від партії «Батьківщина» зошит, в якому містилася інформація зі списком осіб та номерами телефонів виборців, які, ймовірно, отримали гроші в обмін на їх голоси. Спостерігача підозрюють в здійсненні контролю над волевиявленням громадян, що може бути частиною схеми по підкупу виборців», - вказано у повідомленні.

Спостерігача затримати не вдалося. Наразі його розшукує поліція.

На Харківщині (Старовірівська ОТГ) та Волині (Торчинська ОТГ) зафіксовано підвезення виборців до дільниць.

«За даними спостерігачів КВУ на виборчій дільниці №630706 Ставірівської ОТГ мало місце підвезення місцевих жителів на автобусах до місця голосування. Охорону автобусів здійснює приватне агентство, діяльність якого пов’язують із одним з місцевих кандидатів. Також за інформацією спостерігачів КВУ до підвезення залучено працівників Нововодолазької РДА», - зазначають у КВУ.

Підвезення мікроавтобусом виборців від імені одного з кандидатів також зафіксовано на Волині – у селі Веселе.

Крім того спостерігачі КВУ повідомляють про незаконну агітацію в день голосування. Так, у Терешківській ОТГ (Полтавська область) місцевим жителям у день голосування приходять СМС із закликом голосувати за одного з кандидатів на посаду голови ОТГ. У Шпанівській ОТГ (Рівненська область) в приміщенні дільниці у селі Малий Олексин зафіксовано розміщення агітаційних матеріалів партії «УКРОП».

Нагадаємо, сьогодні у 40 новостворених об’єднаних територіальних громадах проходять перші вибори. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради. Після проведення виборів 29 квітня в Україні загалом буде створено 705 ОТГ.