Чиновник, що підпадає під люстрацію, отримав посаду в Генпрокуратурі – ЗМІ

Як повідомляє Українська правда, Орлов близький до колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Орлов у 2010 році став першим заступником Сумської митниці, потім очолював Сумську та Луганську митниці.

Читайте такожУ Генпрокуратурі планують люструвати більше тисячі осібЗгідно з Законом «Про очищення влади», Орлов має бути люстрований, наголошує видання.

Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року:

8) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику (це стосується Орлова), податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Водночас заступник начальника управління зі зв’язків з Громадськістю Сюзанна Савчук спростовує цю інформацію.

"Такого призначення немає, тобто Орлов не був призначений. Такий наказ не підписувався і навіть не готувався", - заявила вона.

На питання, чи обговорювалася його кандидатура, вона зазначила, що "не в курсі".