Клименка викликають у Генпрокуратуру

Про це повідомив заступник Генерального прокурора Олексій Баганець.

"Ми пропонуємо Олександру Клименку довести свою позицію не через соціальні мережі, а слідчому під протокол", - цитує посадовця прес-служба ГПУ.

Баганець нагадав, що Головне слідче управління ГПУ проводить досудове розслідування за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім міністром Клименком та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

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Встановлено, що Клименко за попередньою змовою з іншими посадовцями Міндоходів організував в Одеській, Київській, Донецькій та Харківській областях так звані "програмні" підприємства, метою яких було надання послуг з розмитнення товарів на території України за значно заниженою митною вартістю. Крім того, з'ясовано, що протягом 2012-2013 рр. екс-міністр організував функціонування на території країни схеми ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

"У результаті незаконної діяльності окремих підприємств та самого Клименка бюджету України завдано збитків на суму більш ніж 6 млрд грн", - наголосили в ГПУ.

29 квітня стосовно Клименка винесено повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Наразі тривають заходи щодо встановлення місця його знаходження.