Столичний метрополітен хоче підняти ціни ще до Нового року

Про це під час прес-конференції розповів заступник начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Валерій Гавриленко.

За його словами, метрополітен розраховує на підвищення ціни на проїзд до кінця цього року, оскільки теперішній тариф не дає розвиватися підприємству, передає Громадське.

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«Якщо ми хочемо розвивати метро, впроваджувати нові технології, нове обладнання, оновлювати рухомий склад, тариф повинен бути вище», - сказав він.

Одночасно, подорожчання пов’язано як з підвищенням вартості на обладнання, комплектуючі, електроенергія, так і з тим, що мінімальна заробітна плата зросла.