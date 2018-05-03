Путін має намір використовувати вибори в Україні для розпалювання хаосу – The Washington Post

Екс-посол США в Росії переконаний, що Заходу слід підтримати легітимний та вільний виборчий процес в Україні.

Кремль буде грубо втручатися у процес виборів в Україні 2019 року, використовуючи їх для розпалювання хаосу, безладдя та дискредитації демократії.

Про це у своїй статті для The Washington Post пише екс-посол США в РФ Майкл Макфол.

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За його словами, російський президент Володимир Путін веде глобальну ідеологічну війну проти західних ліберальних та демократичних цінностей, і «лінією фронту» у цьому конфлікті залишається Україна.

Автор зазначає, що успіх демократичного проекту в Україні загрожує вибудуваній Путіним системі правління, адже якщо українці досягнуть успіху, то росіяни захочуть наслідувати їх приклад. Тому російський президент глибоко відданий ідеї підірвати його.

Макфол вказує, що наступна битва у цій глобальній війні ідей відбудеться в ході виборів 2019 року в Україні. Кремль та його представники будуть надавати підтримку кандидатам, сіяти розбрат в українському суспільстві та підживлювати сумніви у свободі і чесності голосування.

Невизначеність з приводу легітимності виборчого процесу може спонукати деяких поставити під сумнів результати, що потенційно може призвести до вуличних акцій, поляризації думок і можливо – до жорстоких сутичок. Багато українців, з якими спілкувався автор, кажуть, що ці вибори є найбільш важливими і небезпечними в пострадянській історії України.

Дипломат зазначає, що Путін має намір використовувати ці вибори, щоб розпалювати хаос, заворушення та сумніви в демократії. У цій ситуації США та їх союзники повинні прагнути до зворотного: мирного, легітимного, вільного та чесного виборчого процесу.

«Ми не можемо залишатися осторонь і просто сподіватися на такий результат. Путін зайнятий просуванням свого антидемократичного порядку денного; ми повинні поглибити свою залученість зараз, а не лише за кілька тижнів до виборів – аби підтримати справу демократії», - підсумовує він.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін міг доручити російському адвокату Наталії Весельницькій посіяти хаос в США заявою про те, що вона була інформатором Кремля, коли зустрічалася з чиновниками президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році.