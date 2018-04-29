Путін міг наказати "посіяти хаос" у США – Трамп

За словами американського президента, це могла бути відповідь на рішучі дії американської адміністрації, прийняті проти Росії.

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін міг доручити російському адвокату Наталії Весельницькій посіяти хаос в США заявою про те, що вона була інформатором Кремля, коли зустрічалася з чиновниками президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році.

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Про це повідомляє CNN.

За даними американської розвідки, син Дональда Трампа зустрічався з Весельницькою, щоб отримати від неї можливий компромат на кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Спочатку вона заперечувала свої зв'язки з Кремлем, проте пізніше заявила, що була інформатором і працювала на генерального прокурора РФ Юрія Чайку.

За словами американського президента, ця заява могла бути зроблена, щоб посіяти хаос у США у відповідь на рішучі дії американської адміністрації, прийняті проти Росії.