Путін міг наказати "посіяти хаос" у США – Трамп

20:19, 29 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін міг доручити російському адвокату Наталії Весельницькій посіяти хаос в США заявою про те, що вона була інформатором Кремля, коли зустрічалася з чиновниками президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році.

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Про це повідомляє CNN.

За даними американської розвідки, син Дональда Трампа зустрічався з Весельницькою, щоб отримати від неї можливий компромат на кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Спочатку вона заперечувала свої зв'язки з Кремлем, проте пізніше заявила, що була інформатором і працювала на генерального прокурора РФ Юрія Чайку.

За словами американського президента, ця заява могла бути зроблена, щоб посіяти хаос у США у відповідь на рішучі дії американської адміністрації, прийняті проти Росії.

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Теги: #Трамп#Путін