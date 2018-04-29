Путін міг наказати "посіяти хаос" у США – Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін міг доручити російському адвокату Наталії Весельницькій посіяти хаос в США заявою про те, що вона була інформатором Кремля, коли зустрічалася з чиновниками президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році.
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Про це повідомляє CNN.
За даними американської розвідки, син Дональда Трампа зустрічався з Весельницькою, щоб отримати від неї можливий компромат на кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Спочатку вона заперечувала свої зв'язки з Кремлем, проте пізніше заявила, що була інформатором і працювала на генерального прокурора РФ Юрія Чайку.
За словами американського президента, ця заява могла бути зроблена, щоб посіяти хаос у США у відповідь на рішучі дії американської адміністрації, прийняті проти Росії.