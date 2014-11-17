Росія створила кризу безпеки у Європі – прем’єр Норвегії

«Нелегальна анексія Криму Росією і продовження дестабілізації ситуації на сході України створили серйозну кризу на багатьох рівнях нашої безпекової політики. Цього вечора я поїду з Варшави до Києва. Завтра я матиму зустріч з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Ми обговорюватимемо пакет підтримки Норвегії для України», – зазначила Солберг, передає Радіо Свобода.

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В останньому звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch йдеться, що в анексованому Росією Криму погіршується ситуація з дотриманням прав людини. Ця доповідь ґрунтується на дослідженні, нещодавно проведеному в Криму. Вона описує наслідки в частині порушення прав людини на півострові після запровадження там російського законодавства.

16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся так званий «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз та США не визнали це голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні російських військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.