Могеріні вважає недоцільним свій візит до Росії за нинішніх умов

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сама Могеріні повідомила сьогодні у Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася за результатами засідання Ради ЄС із закордонних справ.

„Чи я планую відвідати Москву? Це питання порушувалося під час дискусії рядом міністрів, які просили мене це зробити. Я сприймаю це як позитивний сигнал про бажання мати діалог”, - сказала вона.

Водночас вона переконана, що для такого візиту повинні бути „реальні політичні умови”. „Питання не в тому чи говорити, а питання про що говорити і чому. Порядок денний має бути добре підготовлений, а не просто їхати. Їхати тоді, коли є реальні умови для політичної дискусії, яка може бути корисною для України та для інших питань”, - наголосила глава європейської дипломатії.

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Між тим Могеріні зазначила, що відкритість до діалогу між РФ та ЄС залишається. Вона не виключила, що це питання може обговорюватися під час подальших дискусій. „Рішення не ухвалено, це був елемент дискусії, який був піднятий рядом міністрів”, - підкреслила верховний представник.