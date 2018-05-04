Адвокат розповів, коли четвертий підозрюваний у справі Найєма повернеться до Києва

Він запевняє, що авіаквиток до Баку було придбано підозрюваним ще до конфлікту.

Четвертий підозрюваний у справі про напад на народного депутата України від "Блоку Петра Порошенко" Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після боксерського турніру в Баку (Азербайджан).

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу".

Відповідаючи на запитання про те, чому один з учасників конфлікту залишив Україну, Іщенко зазначив, що Саітов є засновником фірми "Бумбокс-промоушнс".

"Він організував боксерський турнір у Баку. Цей турнір зараз триває. І, як представник "Бумбокс-промоушнс", він у будь-якому разі їхав туди", - сказав адвокат.

За його словами, квиток Саітова було придбано о 15.08 30 квітня. "Тобто, ще до цієї бійки", - додав Іщенко і зазначив, що Саітов на той момент вже збирався їхати в аеропорт.

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Адвокат запевнив, що Саітов "звичайно ж, повернеться сюди, як тільки закінчиться турнір".

"Безумовно, він повернеться сюди після закінчення турніру. Якщо мені пам'ять не зраджує, це буде або в суботу, або з понеділка. І, звичайно ж, він прийде в орган досудового слідства. Надалі йому буде обрано запобіжний захід і він буде таким же учасником усіх цих судових розглядів, якими на сьогодні є інші три учасники", - сказав Іщенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, розпочалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з незнайомців ударив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою в нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед-Амін Саітов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, і він оголошений в розшук. Як повідомив у Facebook член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, Саітов у день скоєння злочину вилетів у Баку.

2 травня одному із затриманих за підозрою в побитті депутата - Магомеду-Саліху Саітову - суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня Шевченківський районний суд Києва обрав ще двом підозрюваним (громадянин України Ахмед Саітов і громадянин РФ Умал Тімербулатов) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.