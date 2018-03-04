НАБУ надали доступ до документів щодо виграшів Ляшка у лотерею

У жовтні минулого року нардеп задекларував виграші у лотерею загальною сумою понад 570 тис. грн.

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до речей та документів «Української національної лотереї», які стосуються виграшів Олега Ляшка.

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Зазначається, що 24 жовтня 2017 року голова фракції РПЛ у Верховній Раді Олег Ляшко задекларував виграші від лотереї на суми 283 тис грн і 134 тис грн.

Солом’янський суд надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів (призів) Олега Ляшка за період з 01.01.2017 по 24.10.2017 включно. Ухвала діє протягом одного місяця.

Відповідно до листа «Української національної лотереї», протягом жовтня 2017 року виграшів у таких сумах не зареєстровано. У листі підприємства йдеться, що інформація про виграші у лотерею є конфіденційною, як і персональні дані гравців.

У жовтні минулого року повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро України перевіряє декларацію Ляшка у зв’язку з повідомленням про виграш ним понад 570 тис. грн у лотерею.

За даним фактом НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004970 від 11.12.2017 за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.