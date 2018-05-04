У СБУ не знають, чи є підстави для затримання бразильця Лусваргі (фоторепортаж)

4 травня у Києві націоналісти С14 схопили бразильця Лусваргі, який воював на боці «ДНР». Представники праворадикальної організації привели його до СБУ.

З колишнім бойовиком «ДНР», громадянином Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого схопили представники націоналістичної організації С14 і привели до СБУ в Києві, проведуть «профілактичну бесіду» представники Служби. Водночас, чи є підстави для затримання чоловіка в СБУ наразі не знають.

Про це Громадському повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Зараз Лусваргі буде перебувати у кабінеті слідчих, з ним буде проводитися профілактична бесіда. Поки я не можу прогнозувати, яка буде його подальша доля і чи буде він затриманий», — сказала Гітлянська.

На питання журналіста, чи є правові підстави для затримання і чи є якесь відкрите кримінальне провадження щодо Лусваргі, аби суд його арештував, Гітлянська відповіла: «Я цього не знаю. Був вирок, але зараз не можу повідомити, чи є підстави для його затримання. Зараз наші спеціалісти будуть з ним спілкуватися, опитувати, після цього буде процесуальне рішення. Зараз я не вповноважена говорити такі деталі».

4 травня у Києві націоналісти С14 схопили бразильця Лусваргі, який воював на боці «ДНР». Представники праворадикальної організації привели його до СБУ.

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Раніше, 2 травня Лусваргі помітили у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП.

Українські правоохоронці затримали бразильця Лусваргі в жовтні 2017 року в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прибуття в Україну з Бразилії.

Слідство встановило, що з вересня 2014 — по травень 2015 року він перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади бойовиків «ДНР». Згодом, у січні 2017 Печерський суд Києва засудив громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі до 13 років в'язниці.

18 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок бразильцю Рафаелеві Маркусу Лусваргі, засудженому за участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків «ДНР».