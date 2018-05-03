Засуджений на 13 років бразильський бойовик з "ЛДНР" потрапив у монастир і вільно гуляє Києвом

Бойовика випустили з-за ґрат під особисте зобов’язання, за яким він не міг залишати межі Києва, мусив повідомляти суд про зміну свого місця проживання, а також з’являтись до суду за першою вимогою.

Громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ДНР", опинився на волі і зараз живе у Свято-Покровському Голосіївському монастирі Української православної церкви (Московський патріархат).

Про це пише Радіо Свобода.

Із бразильського Сан-Паулу на Донбас 33-річний Рафаель Лусваргі приїхав на початку осені 2014 року. Як сам раніше запевняв – з ідеологічних міркувань. До цього він кілька років служив у французькому Іноземному легіоні, а також був співробітником поліції у Бразилії. За понад рік свого перебування на Донбасі встиг змінити декілька підрозділів і добряче попозувати перед камерами, де розказував і показував, які саме обов’язки виконував на окупованій території.

6 жовтня 2016 року Лусваргі затримали в аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ. До Києва бойовика заманили, начебто запропонувавши роботу у сфері морських перевезень. З собою в Лусваргі, окрім паспорта, був військовий квиток угруповання "ДНР" та наказ про нагородження медаллю "за бойові заслуги" за підписом одного з ватажків бойовиків – Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Відео: Служба безпеки України

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року, тобто менш аніж через чотири місяці після затримання.

"В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та щиро розкаявся, викладені в обвинувальному акті фактичні обставини інкримінованих йому злочинів не оспорював та підтвердив", – вказано у рішенні суду.

В результаті бразилець був засуджений Печерським судом міста Києва до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна за статтею 258-3 КК України – створення терористичної групи чи терористичної організації.

Відео: Радіо Свобода Україна

"Ось слова мого адвоката: "Рафаелю, те, що ти вільний, – це чудо. Молись і дякуй Богу за це", – так Лусваргі відповідає на запитання журналістів про те, як він тепер опинився на свободі.

Подробиць цього "чуда" від бойовика вдалось почути не надто багато. Він лише повідомив, що у грудні 2017 року перед ним відчинили двері камери і сказали: "можеш іти".

"Я вільна цивільна людина, але під слідством і мушу час від часу з’являтись на суді. Нічого більше. Хоча це дійсно дуже дивна ситуація. Я не розумію і не можу її пояснити. Все, що сказав мені адвокат, ‒ "це чудо", – дивується Лусваргі.

Саме там, запевняє бразилець, він почав цікавитись православ’ям, і саме тому, опинився у Свято-Покровському Голосіївському монастирі. Тепер начебто бойовик усерйоз роздумує нам тим, щоб стати монахом.

Представник монастиря, який назвався отцем Самсоном і повідомив, що є відповідальним за перебування тут Лусваргі, підтвердив, що вони знають про обвинувачення щодо бразильця, однак запевнив: у того з собою є документи, що підтверджують законність його перебування на свободі.

"Я його прихистив як людину. Ну що, залишити його на вулиці? Мені було шкода його. Держава ж його відпустила", – розповів чоловік.

Як, виявилось, запобіжний захід Рафаелю Лусваргі дійсно змінили.

В кінці року бойовика випустили з-за ґрат під особисте зобов’язання, за яким він не міг залишати межі Києва, мусив повідомляти суд про зміну свого місця проживання, а також з’являтись до суду за першою вимогою.

Зміну запобіжного заходу ініціював прокурор у справі Ігор Вовк у зв'язку з підготовкою обміну полоненими.

"Його планували на обмін з військовополоненими "ДНР" і "ЛНР", у зв'язку з чим йому потрібно було змінити запобіжний захід. Тому що він звинувачується за такими статтями, за якими обвинувачені перебувають тільки під вартою. Але незважаючи на це, суд на це пішов", - сказав Вовк.

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За словами адвоката обвинуваченого Валентина Рибіна, його клієнт був у відповідних списках, однак обмін Лусваргі не відбувся. Щоправда, після цього бразилець не повернувся назад за ґрати. Більше того, коли в середині лютого термін дії його запобіжного заходу закінчився, новий щодо нього вже не обрали. Таким чином бразилець через рік після вироку в 13 років позбавлення волі за створення терористичної організації – отримав повну свободу пересування Україною.

"Не було призначено судового засідання, в якому ми на законних підставах могли йому обрати або продовжити запобіжний захід, бо поки Апеляційний і Верховний суд з’ясовував підсудність, ми не могли в тих засіданнях обрати запобіжний захід. В таких засіданнях він не продовжується і не обирається. Лише в підготовчому (судовому засіданні – ред.), яке має відбутися в червні. Тому, на жаль, зараз така ситуація", – розповів прокурор Київської міської прокуратури Ігор Вовк.

Лусваргі підтвердив, що може вільно пересуватися Києвом, але повідомив, що після закінчення запобіжного заходу так і не отримав назад свій паспорт.

"Ще коли мене звільнили, моє посольство не знало, що робити. Технічно я можу отримати усі документи. І технічно я можу ходити куди хочу. Але українська держава нічого не відповідає моєму посольству: можна дати паспорт чи не можна? Можна йти чи не можна?", – скаржиться Лусваргі.

"Я не можу відповісти вам на це питання", – сказав прокурор київської міської прокуратури Ігор Вовк у відповідь на запитання Донбас.Реалії про те, чому Лусваргі залишається без документів, хоча жодний запобіжний захід до нього не застосовано.

Лусваргі залишиться на волі щонайменше до наступного судового засідання, яке призначено на 6 червня.