Варто спонукати США визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями - "Стоп фашизм у Росії"

Про таке в ефірі 5 каналу заявив координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм у Росії» Герман Обухов.

«Український уряд не використовує всіх наявних можливостей. Наприклад, до Сенату США був внесений законопроект про визнання «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями, так от треба докласти трішки зусиль, щоб якомога швидше цей закон прийняти», - зазначив Обухов.

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"Потрібно зробити кілька кроків, і ми готові допомогти й Україні, й уряду України, але допоможіть нам зробити цей крок - тобто, підштовхніть громадську думку, ми знаємо, як це зробити в США, щоб Сенат і Конгрес проголосували за цей закон. І якщо цей закон буде прийнятий, тоді з цими бандитами воюватиме весь світ", - наголосив Обухов.

Довідка. Герман Обухов - російський правозахисник, колишній радянський дисидент, голова Міжнародного антивоєнного форуму політв'язнів СРСР і країн Варшавського Пакту, співголова Російського товариства політв'язнів.