Кабмін не планує реагувати на рішення суду про поновлення на посаді Бочковського – Аваков

За словами міністра, наразі ДСНС України «успішно керує» Микола Чечоткін.

Кабінет міністрів України не планує реагувати на рішення суду про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області.

За його словами, наразі ДСНС України «успішно керує» Микола Чечоткін.

«Наскільки я знаю, Кабінет міністрів не планує якось реагувати на проміжне рішення судів, що належним чином не дає пану Бочковському займати відповідне робоче місце», - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського і його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

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26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Бочковського на посаді керівника ДСНС.

За словами його адвоката Володимира Єніча, суд зобов'язав Кабінет міністрів негайно відновити Бочковського на посаді глави відомства.

27 квітня Бочковський у супроводі адвоката прийшов до ДСНС, але не зміг потрапити на робоче місце. Адвокат повідомив, що співробітники служби не допускають Бочковського на місце роботи. На це представник кадрового управління заявив, що Бочковського допустять до виконання своїх обов'язків після відповідного рішення уряду. Адвокат наполягав, що рішення суду набуває чинності з моменту його оприлюднення, і тому співробітники відомства повинні пустити Бочковського на роботу.

У МВС України заявили, що оскаржили рішення Окружного адмінсуду Києва про відновлення Бочковського на посаді керівника ДСНС, а на дії суддів Окружного адмінсуду буде подана скарга до Вищої ради правосуддя.