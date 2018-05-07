Два нардепи, яким приписують роман, та заступник міністра провели травневі у Туреччині - ЗМІ (фото)

Заступник міністра Лев Парцхаладзе, нардепи Давид Макар'ян та Олена Кошелєва провели травневі в Туреччині.

На початку травня Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, а також народні депутати Олена Кошелєва ("Радикальна партія") і Давид Макар'ян (БПП) відпочивали в Туреччині.

З'ясувалося, що вони вирушили в турецьке селище Хисароню за 35 км від центру містечка Мармарис, передає "Страна".

Один з користувачів фотоблогу Instagram необачно виклав знімок лише на кілька хвилин:

Для свого відпочинку 46-річний Парцхаладзе із супутницею, 27-річна нардеп від "Радикальної партії" Кошелева і 33-річний Макар'ян з БПП обрали нещодавно побудований готель D Maris Bay, який розташований в спокійній бухті, в оточенні соснового лісу та гір. Звичайний двомісний номер тут коштує від $340 в добу, зазначають журналісти. Готель складається з одного 8-ми поверхової будівлі і однієї вілли.

Раніше з'явилися плітки про роман Олени Кошелєвої і Давида Макар'яна. "Часто в парламенті вони обідають разом, ходять пити каву. Не просто ж це так? Цілком ймовірно, що і в Туреччині були разом", - розповіло "Cтрані" джерело з оточення Макар'яна.

Як повідомлялося, голова Соцпартії України Ілля Кива травневі свята вирішив провести з дітьми – сином та донькою - в Туреччині.