РФ переховує частину винуватців у загибелі активістів на Майдані - Геращенко

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час прес-конференції, передає Hromadske.TV.

«Мова йде про вище керівництво МВС, а також про безпосередніх виконавців злочинів - зокрема, учасників розстрілу учасників Євромайдану», – повідомив Геращенко.

Радник голови МВС наголосив, що в ніч на 18 лютого на Інститутській загинуло 13 осіб.

«Міліція зброї в цей день не отримувала. Крім того, загинуло 7 працівників міліції. Факти їх смерті розслідує Генеральна прокуратура України», – розповів він.

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Стосовно подій 20 лютого, Геращенко відзвітував, що в цей день загинуло 4 міліціонери і 49 мітингувальників.

«Встановлені 16 працівників «Беркута», трьом оголошено про підозру. Командир підрозділу Садовнік втік, після того, як його суд випустив під домашній арешт.Складність розслідування полягала в тому, що після вчинення злочину той чи інший потерпілий міг бути переміщений з місця на місце для надання медичної допомоги тощо», – пояснив радник Арсена Авакова.

Геращенко також повідомив, що справу про вбивство журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія розкрито.

«Особи, які брали участь в побитті, встановлені. Одного зловмисника передали під суд. Вся група «тітушок» вже встановлена. Зібрали їх по вказівці колишнього керівництва МВС. Одного зловмисника передали під суд. Вся вина за вбивство Веремія знаходиться на руках Захарченка, Дубовика та тих осіб, яких вони залучили до цього злочину. Наразі у розшук оголошено 7 осіб», - зазначив він.