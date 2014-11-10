Геращенко: причетних до теракту у Харкові зафіксували камери відеоспостереження

Таку заяву зробив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. "Ми знайдемо, хто це зробив. Є покази очевидців, відео з камер", - сказав він.

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Він зазначив, що Україна поки житиме в такому ж режимі, як Ізраїль, у якого "під боком" знаходяться терористичні організації.

У зв’язку з цим радник глави МВС закликав громадян бути пильними, повідомляти про підозрілих громадян і речах, а також у разі наявності – надати записи з камер та відеореєстраторів до правоохоронних органів – СБУ і МВС.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові у неділю ввечері у пабі "Стіна" на вулиці Римарській стався вибух. За даними МВС, внаслідок вибуху постраждало 13 осіб. СБУ кваліфікувала цей вибух як теракт.