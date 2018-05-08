Україна може ввести санкції проти 12 російських видавництв

Це стосується видавництв, які систематично поширюють книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Реагуючи на звернення громадськості та Держкомтелерадіо, підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України", - зазначив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, 4 травня Держкомтелерадіо запропонував уряду запровадити економічні санкції до юридичних осіб Російської Федерації, які систематично продукують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

За даними відомства, протягом 2015 - 2018 років здійснюється постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству.

За результатами моніторингу до такого переліку внесено 172 видання від 35 видавництв. Це, зокрема, такі російські видавництва, як «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» та інші.

У цьому зв’язку Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції про застосування персональних санкцій щодо юридичних осіб РФ, які продукують та поширюють на території України видавничу продукцію антиукраїнського змісту.