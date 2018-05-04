Держкомтелерадіо ініціює санкції проти російських видавців за антиукраїнську літературу

За результатами моніторингу складено перелік 172 антиукраїнських видань від 35 видавництв.

Держкомтелерадіо пропонує уряду запровадити економічні санкції до юридичних осіб Російської Федерації, які систематично продукують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

Як повідомляє прес-служба відомства, протягом 2015 – 2018 років здійснюється постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству.

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«За результатами моніторингу складено перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини», - йдеться у повідомленні.

До такого переліку внесено 172 видання від 35 видавництв. Це, зокрема, такі російські видавництва, як «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» та інші.

Крім того, зазначають у відомстві, моніторингом виявлено значну кількість веб-сайтів, які пропонують до продажу вищезазначену літературу у паперовому або електронному вигляді, а також надають можливість прочитання цих книг в режимі он-лайн.

«З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України та відповідно до статті 5 закону «Про санкції» Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб Російської Федерації, які продукують та поширюють на території України видавничу продукцію антиукраїнського змісту», - додали в прес-службі.