Рішення суду щодо держзради Януковича можна очікувати вже у травні – ГПУ

Заступник генпрокурора зазначив, що дуже важко домогтися прибуття Віктора Януковича до України за правління у Росії Володимира Путіна.

Вердикт першої інстанції суду у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича можна очікувати впродовж травня.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Громадському сказав заступник генерального прокурора Євгеній Єнін.

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«Кримінальний процес в рамках цього провадження входить у свою фінальну стадію і буквально протягом, якщо не тижня, то місяця можна буде розраховувати на вердикт першої інстанції суду. Безумовно, зазначений кримінальний процес є надзвичайно важливим. І це не лише відновлення справедливості, це пересторога всім нинішнім та майбутнім керівникам України незалежно від їх рівня, що в Україні всі рівні перед законом і за вчинені злочини перед законом до відповідальності можуть бути приягнуті самі найвищі посадові особи нашої держави»,— сказав Євгеній Єнін.

Також заступник генпрокурора зазначив, що дуже важко домогтися прибуття Віктора Януковича до України за правління у Росії Володимира Путіна.

«На сьогоднішній день це залежить від цілої низки чинників. Перш за все, від бажання самого Віктора Януковича, оскільки політичної волі Росії видати його шляхами міжнародно-правової допомоги ми не спостерігаємо за умов правління Володимира Путіна»,— додав прокурор.