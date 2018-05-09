У Німеччині проходить зустріч Порошенка і Туска

До обговорення президентами України та Європейської ради заплановані питання підготовки майбутнього Саміту Україна-ЄС, виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, стан боротьби з корупцією та виконання Мінських домовленостей.

В Аахені (Німеччина) проходить зустріч президентів України Петра Порошенка та Європейської ради Дональда Туска.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, зустріч розпочалася о сьомій годині вечора за середньоєвропейським часом у міській ратуші.

Порошенко прибув до ратуші за 20 хвилин до початку зустрічі. Вийшовши з автомобіля, він помахав рукою натовпу та піднявся сходами всередину будівлі.

Туск приїхав за п’ять хвилин до початку зустрічі і так само привітав присутніх біля мерії.

На площі перед будівлею серед прапорів різних країн також висить Державний Прапор України.

Очікується, що Туск та Порошенко обговорять питання підготовки майбутнього Саміту Україна-ЄС, виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включаючи угоду про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі, стан боротьби з корупцією та виконання Мінських домовленостей.

Завтра в Аахені відбудеться церемонія нагородження президента Франції Еммануеля Макрона премією Карла Великого.

Також завтра перед церемонією пройдуть тристоронні переговори Порошенка, Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель.