У Німеччині проходить зустріч Порошенка і Туска

21:07, 09 травня 2018
Політика
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В Аахені проходить зустріч Порошенка і Туска / фото president.gov.ua

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Як передає власний кореспондент УНІАН, зустріч розпочалася о сьомій годині вечора за середньоєвропейським часом у міській ратуші. 

Порошенко прибув до ратуші за 20 хвилин до початку зустрічі. Вийшовши з автомобіля, він помахав рукою натовпу та піднявся сходами всередину будівлі. 

Туск приїхав за п’ять хвилин до початку зустрічі і так само привітав присутніх біля мерії.

На площі перед будівлею серед прапорів різних країн також висить Державний Прапор України. 

Очікується, що Туск та Порошенко обговорять питання підготовки майбутнього Саміту Україна-ЄС, виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включаючи угоду про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі, стан боротьби з корупцією та виконання Мінських домовленостей. 

Завтра в Аахені відбудеться церемонія нагородження президента Франції Еммануеля Макрона премією Карла Великого.

Також завтра перед церемонією пройдуть тристоронні переговори Порошенка, Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Теги: #Туск#Порошенко