Спецпредставник США Волкер прибуде до України вже у понеділок – Порошенко
15:35, 10 травня 2018Політика
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За словами президента, США повністю підтримують Україну в питанні розгортання миротворчої місії ООН на всьому окупованому Донбасі.
Волкера очікують в Україні 14 травня / фото УНІАН
Президент Петро Порошенко заявляє, що спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер прибуде в Україну 14 травня.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за результатами тристоронніх переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном у німецькому Аахені.
«В понеділок ми чекаємо Курта Волкера, який є координатором з боку Державного департаменту США», - зазначив глава держави.
Також Порошенко зауважив, що США повністю підтримують Україну в питанні розгортання миротворчої місії ООН на всьому окупованому Донбасі.
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