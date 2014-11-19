Кабмін планує в односторонньому порядку провести демаркацію кордону з Росією

12:50, 19 листопада 2014
Політика
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На сьогоднішньому засіданні уряд планує прийняти рішення, яке передбачає початок проведення одностороннього позначення лінії державного кордону між Україною та Росією.

Уряд планує продовження реалізації проекту

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у своєму вступному слові на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"Росія вкотре не виконує свої зобов'язань і спільна українсько-російська демаркаційна комісія так і не працює, тому уряд приймає рішення щодо розробки проекту указу президента про одностороннє позначення лінії державного кордону, відповідне облаштування лінії державного кордону і продовження реалізації проекту "Європейський вал"", - наголосив Яценюк.

Раніше повідомлялось, що роботи з облаштування першої смуги рубежу оборони на кордоні з Росією вже виконані на 85%. Починаючи з вересня місяця для облаштування оборонного рубежу у Луганській та Донецькій областях доставлено до місць виконання робіт близько 6 тис. кубометрів лісоматеріалів, понад 5 тис. залізобетонних конструкцій та комплектів захисних споруд швидкого розгортання типу «габіон».

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