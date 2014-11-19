Кабмін планує в односторонньому порядку провести демаркацію кордону з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у своєму вступному слові на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"Росія вкотре не виконує свої зобов'язань і спільна українсько-російська демаркаційна комісія так і не працює, тому уряд приймає рішення щодо розробки проекту указу президента про одностороннє позначення лінії державного кордону, відповідне облаштування лінії державного кордону і продовження реалізації проекту "Європейський вал"", - наголосив Яценюк.

Раніше повідомлялось, що роботи з облаштування першої смуги рубежу оборони на кордоні з Росією вже виконані на 85%. Починаючи з вересня місяця для облаштування оборонного рубежу у Луганській та Донецькій областях доставлено до місць виконання робіт близько 6 тис. кубометрів лісоматеріалів, понад 5 тис. залізобетонних конструкцій та комплектів захисних споруд швидкого розгортання типу «габіон».