Перша лінія «Стіни» на кордоні готова на 85%
Роботи з облаштування першої смуги рубежу оборони на кордоні з Росією вже виконані на 85%.
Про це заявив замміністра регіонального розвитку та будівництва Дмитро Ісаєнко, повідомляє прес-служба відомства.
"На сьогоднішній день нам вдалося вже виконати роботи з облаштування елементів першої смуги рубежу оборони на 85%", - сказав Ісаєнко.
За його словами, починаючи з вересня місяця для облаштування оборонного рубежу у Луганській та Донецькій областях доставлено до місць виконання робіт близько 6 тис. кубометрів лісоматеріалів, понад 5 тис. залізобетонних конструкцій та комплектів захисних споруд швидкого розгортання типу «габіон». Крім того, в спорудженні оборонного рубежу задіяні близько 300 одиниць техніки.
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Раніше міністр Кабінету Міністрів Остап Семерак оцінив кошти, витрачені на реалізацію проекту "Стіна", з облаштування кордону з Росією в 7 млн. гривень. При цьому Семерак зазначив, що цей проект фінансується разом з Європейським Союзом, оскільки його метою є створення нового східного кордону ЄС.