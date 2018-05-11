Луценко: суд щодо держзради Януковича – це "процес над Путіним"

За словами генпрокурора Юрія Луценка, суд у справі про держзраду Януковича є важливим з точки зору геополітики.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що судовий процес у справі щодо вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради є також і процесом над президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час виступу на тематичній платформі "Українська прокуратура в контексті національної безпеки України" проекту "Острог FORUM-2018" у Національному університеті "Острозька академія" в Острозі Рівненської області.

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«Всі ми очікуємо результату суду, який зараз триває щодо державної зради Януковича. Цей суд знаходиться в фінальній стадії. Я не маю можливості спрогнозувати, оскільки це залежить виключно від головуючого в суді, коли він завершиться, але вирок у цій справі є надзвичайно важливим», - заявив генпрокурор, додавши, що «це вперше, коли президент країни, нехай і колишній, відповідає за скоєне, нехай і заочно».

На переконання Луценка, цей судовий процес – «це добрий урок для всіх нинішніх та майбутніх правителів України – недоторканних у новій Україні немає, кожен може свого часу відповідати за свої дії».

За словами генпрокурора, цей процес також є дуже важливим з точки зору геополітики, «бо це суд не лише над державною зрадою Януковича, це процес над Путіним, адже всі ми розуміємо, що підписаний Януковичем лист, який фактично запрошував російські війська для окупації України, був фіговим листком», яким РФ прикривала окупацію України.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.