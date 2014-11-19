Кабмін ввів ідентифікаційні жетони для співробітників МВС

"Правоохоронців можна буде ідентифікувати за допомогою спеціального нагрудного знака-жетона", повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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"Це дозволить легко ідентифікувати кожного працівника органів внутрішніх справ, який знаходиться при виконанні службових обов'язків", - сказав він.