Кабмін ввів ідентифікаційні жетони для співробітників МВС
15:28, 19 листопада 2014Політика
1 0
Кабінет міністрів прийняв постанову про порядок ідентифікації працівників органів внутрішніх справ.
Для міліції вводять идентификационніе жетоні / фото УНІАН
"Правоохоронців можна буде ідентифікувати за допомогою спеціального нагрудного знака-жетона", повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Читайте такожПорошенко хоче створити ради волонтерів при МВС, прикордонній службі та СБУ
"Це дозволить легко ідентифікувати кожного працівника органів внутрішніх справ, який знаходиться при виконанні службових обов'язків", - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter