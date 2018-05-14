За його словами, російські прикордонники захопили українські судна з Очакова і Бердянська.

Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак не виключає, що Росія розпочала блокаду українських портів в Азовському морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

За словами Бурбака, «прикордонники ФСБ Росії почали зупиняти й оглядати торгові судна, які прямують в азовські порти. А тепер ще й захопили українські рибальські судна з Очакова і Бердянська».

«Це протиправні, агресивні дії. Нарощуються морські сили ворога в Криму. Цілком імовірно, що це початок блокади наших азовських портів», - наголосив Бурбак.

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За його словами, на сході України немає жодної деескалації.

«Агресор не бажає миру - рухаємось далі», - заявив Бурбак.

Як вважає Бурбак, Верховна Рада має розширити санкції проти країни-агресора та ухвалити відповідні законопроекти, запропоновані фракцією «Народний фронт» та іншими фракціями.