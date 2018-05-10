У Раді пропонують посилити санкції за економічну співпрацю з РФ аж до націоналізації майна

У парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонується посилити відповідальність юридичних осіб та громадян за співпрацю з РФ.

Народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Роман Зварич пропонує посилити санкції за економічну співпрацю з Російською Федерацією аж до націоналізації майна.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до закону України «Про санкції» (№8340) зареєстровано у Верховній Раді.

У пояснювальній записці до законопроекту, зокрема, зазначається, що, зважаючи на події, які відбуваються на сході України, на анексію Криму, держава повинна відповідним чином реагувати на дії осіб, які здійснюють терористичну діяльність, що створює загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушує права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводить до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку.

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«Для невідкладного та ефективного реагування на такі наявні і потенційні загрози необхідно забороняти господарську діяльність та передавати у власність України майно держави-агресора чи юридичної або фізичної особи, які порушили відповідні права та інтереси України та її громадян. Проте на законодавчому рівні запровадження саме таких секторальних санкцій не врегульовано. Існує законодавча прогалина й щодо державного контролю за виявленням, запобіганню та припиненню порушень за застосуванням спеціальних економічних санкцій, а також відповідальності за порушення законодавства про санкції», йдеться у пояснювальній записці.

Проектом закону передбачається уточнення кола суб'єктів, на яких поширюється дія цього закону. Такими суб'єктами можуть бути українські юридичні особи, юридичні особи, які знаходиться під контролем української юридичної особи, громадяни України.

Пропонується запровадження секторальних санкцій: заборона діяльності суб'єктів права власності і господарювання; перехід у власність України майна держави, за винятками, встановленими міжнародними договорами України, чи юридичної або фізичної особи, які порушили відповідні права та інтереси України та її громадян.

За порушення законодавства про санкції передбачається штраф у потрійному розмірі від одержаного прибутку за останні три роки.

Як повідомляв УНІАН, РНБО України 2 травня запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України, а також продовжила дію санкцій, застосованих у попередні роки.