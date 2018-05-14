Порошенко до кінця травня візьме участь у випробуванні американських Javelin
Президент України Петро Порошенко до кінця травня візьме участь у випробуванні американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко.
“Президент України планує до кінця травня цього року взяти участь у випробуваннях цих Javelin на наших полігонах”, - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.
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17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.
17 лютого Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.
2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.
30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.