Порошенко до кінця травня візьме участь у випробуванні американських Javelin

В Україну ПТРК Javelin доставили в кінці квітня.

Президент України Петро Порошенко до кінця травня візьме участь у випробуванні американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко.

“Президент України планує до кінця травня цього року взяти участь у випробуваннях цих Javelin на наших полігонах”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.