Стало відомо, чому ветеран "Азову" відмовився потиснути руку Порошенку (відео)

Толмачов розповів, що стало причиною відмови потиснути руку Порошенку.

Ветеран "Азову" Олег Толмачов пояснив, чому не потиснув руку президенту України Петру Порошенку на врученні нагород переможцям "Ігор Нескорених".

"Обурило те, що Порошенко вихвалявся тим, що ініціює створення окремого Міністерства допомоги ветеранам і учасникам бойових дій. Хоча війна уже триває 4 роки, і президент повинен був це зробити набагато раніше. Також не сподобалось те, що він розповів про свій візит до Німеччини, який був недоречний, – цитують Толмачова на Facebook-сторінці "Національний корпус - Черкащина".

Читайте такожУ Києві стартували національні змагання «Ігри нескорених» (фоторепортаж)

"Петро Порошенко повинен був закінчити війну набагато швидше (як він і обіцяв), а не "затягувати" її на чотири роки, тому б і поранених було б набагато менше. Я вважаю, що присутність Порошенка лише образила честь поранених військових, яких могло бути значно менше", - передають слова ветерана "Азову" в "Національному корпусі - Черкащина".

Олег Толмачов - один із перших добровольців полку "Азов", який поїхав до зони АТО захищати Україну від російських окупантів. Він отримав поранення влітку 2014 року в бою під Маріуполем неподалік селища Сартана. Наразі Толмачов - активний громадський діяч та представник "Національного корпусу".

Invictus Games: Team Ukraine ("Ігри Нескорених") засновані принцом Гаррі у 2014 році. У них беруть участь поранені військовослужбовці. Змагання відбуваються серед таких видів спорту: баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.

Раніше у мережі з'явилося відео, як ветеран "Азова" Олег Толмачов відмовився потиснути руку президентові України Петру Порошенку на врученні нагород переможцям Invictus Games.